МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Объем ВВП России в апреле - июне 2025 года составил в текущих ценах 49 трлн 516,8 млрд рублей, следует из первой оценки Росстата.

Рост физического объема к соответствующему периоду 2024 года составил 1,1%, индекс-дефлятор вырос на 3,6%.

В Росстате отметили, что на рост ВВП оказало влияние увеличение физического объема валовой добавленной стоимости в сфере гостиниц и ресторанов (+9,2%), обрабатывающих производств (+3,8%), строительства (+2,7%).

Кроме того, на динамику ВВП во втором квартале 2025 года повлияли отрасли финансов и страхования (+11%), информации и связи (+3,5%) и деятельности в области культуры и спорта (+1,6%).

Вместе с тем часть отраслей показали снижение индекса физического объема добавленной стоимости: водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов (-3,9%); оптовая и розничная торговля (-2%); добыча полезных ископаемых (-1,2%).

Первая оценка ВВП за второй квартал 2025 года выполнена на основе производственного метода.