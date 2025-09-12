Об этом сообщил губернатор области Вадим Шумков

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Урожайность по основным видам культур - зерновым, зернобобовым и техническим - в Курганской области в уборочную кампанию 2025 года, по предварительным оценкам, выше прошлогоднего от 5% до 15% в зависимости от вида культуры. Об этом ТАСС на VI Форуме социальных инноваций сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

"Пока урожайность неплохая - от 5% до 15% выше урожайность по основным видам культур, это зерновые, зернобобовые, технические культуры. Сейчас, к сожалению, у нас вмешалась погода - последние три дня шли дожди. Но как только погода улучшится, сразу продолжим уборочную кампанию", - сказал он.

Губернатор добавил, что урожайность овощных культур, предварительно, также выше, чем в прошлом году. "В целом, на сегодня уже убрано 30% зерновых и более 22% технических и овощных культур", - добавил Шумков.

Он также отметил, что одной из важных для региона задач остается восполнение незасеянных весной площадей. "Мы планируем восполнить "недоработку" весны, потому что тогда погода помешала засеять землю полностью - порядка 5% площадей из-за того, что земля была переувлажнена, остались незасеянными", - сказал губернатор.