МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает расширить перечень товаров легкой промышленности, подлежащих обязательной маркировке. Соответствующий проект постановления правительства РФ, разработанный министерством, размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, проектом предполагается введение маркировки форменной, специальной и рабочей одежды. Кроме того, министерство предлагает дополнить состав сведений о товарах легкой промышленности в информационной системе маркировки информацией о категории товара.

"В ассортименте участников рынка легкой промышленности в настоящее время присутствуют товары как подлежащие, так и не подлежащие обязательной маркировке. Это вынуждает участников оборота организовывать работу с маркированными и немаркированными товарами различным образом, что приводит к дополнительным издержкам", - отметили в пресс-службе Минпромторга.

Потребители, которые покупают товары, часто не могут визуально определить, относятся ли товары к подлежащим маркировке, и удостовериться в их подлинности. "Кроме того, такие условия создают препятствия для контрольно-надзорной деятельности, а также затрудняют сбор статистических данных для анализа рынка", - заявили в министерстве.

Документ направлен на устранение таких сложностей, а также на противодействие незаконному обороту форменной, специальной и рабочей одежды. "В целях обеспечения комфортных условий для участников рынка предлагается предусмотреть поэтапное вступление требований в силу, а также подготовительный период и возможность получения кодов маркировки в добровольном порядке до вступления требований в силу", - заявили в Минпромторге.