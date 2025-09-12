Новак поручил проанализировать состояние предприятий ключевых секторов экономики

Вице-премьер РФ призвал внимательно следить за тем, как будут развиваться текущие тренды, при необходимости - оперативно реагировать

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам прошедшего совещания по текущей ситуации в экономике России поручил проанализировать данные о финансовом состоянии предприятий в ключевых отраслях экономики. На совещании также была представлена информация Минэкономразвития о динамике макроэкономических показателей за 7 месяцев текущего года и оперативные индикаторы, говорится в сообщении кабмина.

"Необходимо продолжить мониторинг ситуации и внимательно следить за тем, как будут развиваться текущие тренды, при необходимости - оперативно реагировать", - подчеркнул Новак. Он поручил проанализировать данные о финансовом состоянии предприятий в ключевых отраслях экономики, говорится в сообщении.

На совещании в том числе были детально рассмотрены данные о производственной и инвестиционной активности, ситуация на рынке труда и в финансовом секторе, а также основные характеристики федерального бюджета.