САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Информационные деловые центры Санкт-Петербурга будут созданы в Пекине и Шанхае. Как сообщила пресс-служба городской администрации, соглашение об открытии центров подписано в Смольном.

"Работа центров будет способствовать укреплению связей с главным торговым партнером города на Неве - на Китай приходится 43% товарооборота Северной столицы. В начале этого года такие центры уже начали работу в Циндао и Наньнине", - говорится в сообщении.

Центры будут заниматься продвижением промышленного потенциала Петербурга, привлечением инвестиций и укреплением деловых контактов между бизнесменами из Петербурга и Китая. В центрах будет представлена переведенная на китайский язык цифровая база экспортеров Петербурга.

"КНР и Петербург - стратегические партнеры, нас связывают давние и крепкие деловые отношения. <...> Открытие информационных деловых центров в политической столице Китая - Пекине и в финансовой столице - Шанхае создаст новые возможности для петербургских предпринимателей по выходу на китайский рынок и поиску бизнес-партнеров в КНР", - привела пресс-служба слова губернатора Александра Беглова.

В пресс-службе отметили, что информационные деловые центры Санкт-Петербурга за рубежом работают без бюджетного финансирования. По согласованию с отраслевыми комитетами администрации Петербурга они оказывают консалтинговые и маркетинговые услуги, предоставляют информацию об экономике города.