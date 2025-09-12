Под ограничения подпали Китай, Индия, Турция, ОАЭ, Иран и Сингапур

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении ряда структур в Китае, Индии, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), утверждая, что они причастны к поставкам различной продукции в Россию. Об этом говорится в уведомлении ведомства, размещенном в пятницу в Федеральном реестре (сборнике официальных документов американского правительства).

Как следует из сообщения, бюро по вопросам промышленности и безопасности, входящее в структуру Минторга США, "включает 32 структуры в черный список". В их числе более 20 китайских структур, 3 турецких, 2 базирующихся в ОАЭ, 1 индийская, 1 иранская и 1 сингапурская. По версии ведомства, все указанные структуры вовлечены в "действия, которые противоречат интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов".

Американская сторона, в частности, утверждает, что китайская компания Shanghai Fudan Microelectronics осуществляла поставки в интересах российского оборонно-промышленного комплекса. По версии Минторга США, базирующаяся в ОАЭ фирма HAS General Trading LLC, индийская AR Sales Pvt, а также турецкие Atempo, EB Teknoloji и Dentun Elektronik поставляли в Россию продукцию из США без необходимых разрешений.

В заявлении также сообщается, что ведомство уточнило адрес одной российской структуры, в отношении которой ранее ввело ограничения, а также скорректировало данные, касающиеся других девяти структур в РФ и трех в Белоруссии.