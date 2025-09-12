Рейтинг дефолта эмитента Франции в иностранной валюте изменился с уровня "АА-" до уровня "А+", сообщает организация

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Франции в иностранной валюте с уровня "АА-" до уровня "А+" со стабильным прогнозом. Соответствующее заявление опубликовано на сайте агентства.

Fitch назвало главными факторами снижения рейтинга высокий и растущий коэффициент госдолга, политическую раздробленность и неблагоприятную перспективу бюджетного дефицита страны из-за растущих расходов на оборону.

8 сентября премьер-министр Франции Франсуа Байру перед голосованием депутатов Национального собрания по вопросу доверия его правительству указал на кризисную ситуацию в экономике страны, сложившуюся прежде всего из-за быстрого роста государственной задолженности. Представители оппозиции заявили, что политика последовательно сменявших друг друга правительств, а также президента страны Эмманюэля Макрона привела к текущей ситуации. Большинство депутатов в итоге проголосовали против доверия правительству, 9 сентября новым премьером Франции был назначен министр вооруженных сил Себастьен Лекорню.