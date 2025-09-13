Больше всего популярностью пользуются марки Solaris, Evolute и Lada, говорится в исследовании

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Спрос на новые отечественные автомобили в России в августе 2025 года увеличился на 11,6% относительно июля. Выше среднего вырос спрос на машины марок Solaris (+34,7%), Evolute (+27,5%) и Lada (+12,5%), говорится в исследовании "Авито авто", материалы есть в распоряжении ТАСС.

При этом по сравнению с началом года спрос на новые отечественные автомобили увеличился на 5%.

Лидерами среди моделей по приросту популярности за месяц стали Solaris HC (в 2,1 раза), Solaris HS (+51,2%), Lada Aura (+25,5%), Lada Largus Cross (+17,9%), Lada Granta Cross (+17%).

В исследовании отмечается, что более востребованными за отчетный период также стали модели Lada Vesta Cross (+14,6%), Lada Granta (+14,3%), Lada Niva Legend (+14,2%) и Lada Largus (+13,7%). Популярность Solaris KRS и KRX возросла на 11,7% и 8,7% соответственно.

По данным исследования, в целом летом 2025 года спрос на отечественные машины оказался на 18,9% выше, чем за аналогичный период 2024 года. В частности, вырос спрос на авто марок Evolute (в 2,6 раза), Sollers (+60,2%), "Москвич" (+57,3%), Lada (+18,6%), Xcite (+13,2%) и Solaris (+6,5%). Среди моделей более популярными среди россиян стали "Москвич" 6 (в 3,4 раза), Solaris HS (+98,4%), Lada Vesta Cross (+38,1%), Sollers ST6 (+36,7%), "Москвич" 3 (+33%), Xcite X-Cross 7 (+5,8%) и Lada Granta (+5,1%).