Всего у Иванова изъяли коллекцию из более чем 40 элитных часов и 170 дорогостоящих ювелирных изделий

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Именные часы с гравировкой "Такой Тимур Иванов один" были обнаружены в коллекции элитных часов во время обысков в загородном доме бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Это следует из материалов уголовного дела, которые есть в распоряжении ТАСС.

"На третьем этаже жилого дома в гардеробной комнате с полки шкафа изъято: наручные часы без марки с надписью "Такой Тимур Иванов один", - сказано в них.

Ранее сообщалось, что всего у Иванова изъяли коллекцию из более чем 40 часов и 170 дорогостоящих ювелирных изделий. Среди украшений более 50 колец, свыше 40 серег, а также несколько десятков колье, запонок и браслеты. Все они сделаны из золота и серебра, в основном со вставками из бриллиантов.

Также у Иванова нашли часы в количестве 44 штук в основном премиальных брендов, в числе которых Patek Philippe, Breguet, Сartier, Tank Francaise, Marine, Hublot, Vintage, Breitling. Из российских брендов - "Полет" коллекции "Полет-стиль". В коллекции в основном наручные часы, но встречаются настольные и карманные.

20 августа Генеральная прокуратура России подала в Пресненский суд Москвы иск об обращении в доход государства имущества Иванова на общую сумму более 1 млрд рублей.