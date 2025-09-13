Взамен россиянам предлагают называть напиток историческими названиями: "мед", "мед питный", "мед ставленный"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Минпромторг России рекомендует властям субъектов РФ отказаться от "уничижительного" названия "медовуха" при проведении Всероссийского фестиваля русской кухни, при этом употребление наименования "шашлык" допустимо наряду с историческим "мясо верченое". Об этом говорится в разработанных министерством методических рекомендациях по организации фестиваля, с которыми ознакомился ТАСС.

"Рекомендовать воздерживаться от уничижительного именования "медовуха", взамен предлагать исторические "мед", "мед питный", "мед ставленый" ("Я там был, мед, пиво пил, да усы лишь обмочил")", - говорится в документе.

При этом необязательно категорически запрещать употребление наименование "шашлык", приемлемо его использование наряду с историческим "мясо верченое", "мясо на вертеле", "грядина" и другими, отмечается в рекомендациях.

При взаимодействии с предпринимателями - участниками фестиваля следует проводить работу по восстановлению исторического значения названий блюд.

"Так, кисель приобрел современную форму густого ягодного напитка лишь во время советской индустриализации питания. В прежние времена кисель был очень плотной консистенции ("Молочные реки, кисельные берега"). Основой для киселя были отруби, овес, рожь и даже горох. Для того, чтобы разрезать кисель, порой прибегали к помощи ножа. Кисель был популярной уличной едой, продаваемой вразнос", - напомнили в Минпромторге.

Методические рекомендации разработаны рабочей группой по вопросам популяризации русской кухни при Минпромторге России и направлены органам исполнительной власти всех субъектов РФ.