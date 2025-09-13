"Ромир": каждый четвертый опрошенный назвал экстерьер авто ключевым критерием

Самым важным поводом для отказа от покупки большинство респондентов считают цену авто

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Самым важным фактором при выборе автомобиля россиянами является его внешний вид (23%), а поводом для отказа от покупки стала цена (26%). Об этом свидетельствуют результаты исследования холдинга "Ромир" (результаты опроса есть в распоряжении ТАСС). Опрос охватывает 3 тыс. владельцев новых авто из российских городов с населением от 100 тыс. человек.

"Исследование САППА (система анализа предпочтений покупателей новых автомобилей - прим. ТАСС), проведенное "Ромир", выявило: самым важным фактором при выборе автомобиля является его внешний вид, а повод для отказа от покупки - цена. Так, 23% опрошенных выбирают автомобиль в первую очередь из-за его экстерьера. <…> Главной причиной отказа от покупки является цена (26%)", - сказано в исследовании.

В нем отмечается, что стоимость автомобиля занимает второе место (21%) среди критериев при выборе авто, за ней следуют восприятие автомобиля в целом (20%) и его технические характеристики (15%).

Кроме того, другими важными факторами отказа от идеи купить новый автомобиль, помимо его цены, стали удовлетворенность текущим транспортным средством (16%), несоответствие техническим характеристикам (12%) и внешний вид (8%).

В первые месяцы владения автовладельцы особенно выделяют комфорт и внешний вид машины (по 14%). Также высоко ценятся общее впечатление от авто (13%) и его стоимость (11%).

Главным разочарованием после покупки для 17% владельцев стало несоответствие цены и качества. Среди недостатков также часто упоминаются посторонние шумы в салоне (16%) и повышенный расход топлива (10%), говорится в исследовании.