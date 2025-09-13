Фармацевтическим фирмам нужно локализовать бизнес на территории России, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Иностранные фармацевтические компании смогут стать частью российского рынка наравне с отечественным бизнесом, если локализуют свое производство на территории РФ. Об этом заявил ТАСС глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

"Сейчас стратегия государства направлена на то, чтобы максимально локализовать фармпроизводство в нашей стране. Это касается и производства препаратов, и, что крайне важно, еще производства субстанции - это предшественники фармацевтических препаратов", - сказал парламентарий, отвечая на вопрос, могут ли иностранные производители лекарств рассчитывать на поблажки в процедуре возвращения на российский рынок по сравнению с другим иностранным бизнесом.

"Поэтому, если иностранная фармацевтическая компания построит завод и полностью локализует свое производство на территории Российской Федерации, она будет иметь те же самые преференции, что и локализованное производство, в которое вложили деньги российские инвесторы", - сказал депутат.

Что касается поставок лекарств из-за рубежа, то, как отметил Леонов, уже принят закон о стратегических лекарственных средствах, производители которых в России будут иметь преференции перед импортерами таких же препаратов. "Это будет правило "второй лишний". Если предприятие локализовано и производит фармацевтическую продукцию, которая востребована для наших граждан, для нашего здравоохранения, то, если заявляются иные поставщики, не локализованные в Российской Федерации - и есть еще ряд критериев, даже если дают ниже цену за эту продукцию, они не участвуют в аукционе и в конкурсных процедурах", - объяснил он.

"Поэтому - решать фармкомпаниям: ввозить препараты либо организовывать производство на территории РФ", - заключил депутат.