Министерство дало указания по организации Всероссийского фестиваля русской кухни

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ в методических рекомендациях по организации Всероссийского фестиваля русской кухни указал на недопустимость включения в состав отечественного национального турпродукта блюд иностранной кухни - таких, как пицца, суп том-ям или карпаччо. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Кухни, кулинарные традиции других государств и продукты питания иностранного происхождения не могут быть включены в состав отечественного национального турпродукта или любого продукта, финансируемого из бюджетных средств или проводимого при поддержке органов власти, так как являются визитной карточкой и составляющей туристического продукта других туристических стран, так называемой гастрономической "бренд-идеей" других государств (например, том-ям и его ингредиенты - Таиланд; пицца и ее ингредиенты и сочетания, карпаччо - Италия; суши, рамен - Япония; фо бо - Вьетнам; такос - Мексика и т. п.)", - говорится в рекомендациях.

Такие блюда, как плов или хинкали, получили широкое распространение в России со времен СССР. В связи с этим такие блюда безальтернативно доминируют на гастрономических фестивалях в рамках празднования Дня народного единства "и по представлению некоторых организаторов праздничных фестивалей являются единственным и безальтернативным культурным кодом государственного праздника", указали авторы документа.

"Подобное представление необходимо менять и охватывать весь национальный состав территории с безусловным приоритетом русской кухни и кухонь других коренных народов России", - отмечается в рекомендациях.

Методические рекомендации разработаны рабочей группой по вопросам популяризации русской кухни при Минпромторге России и направлены органам исполнительной власти всех субъектов РФ.