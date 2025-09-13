Аналитики Wildberries зафиксировали резкое снижение спроса на Лабубу

В компании добавили, что в целом интерес к подобным новинкам стал носить сиюминутный характер

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Аналитики объединенной компании Wildberries & Russ зафиксировали слом тренда и резкое снижение спроса на Лабубу, в августе продажи упали на 52% - до 457 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"В августе, впервые с появления Лабубу на витрине Wildberries, мы зафиксировали падение продаж на 52% по сравнению с июлем, до 457 млн рублей. Средний чек снизился на 18% по сравнению с июлем. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что мода на Лабубу проходит", - отметили в компании.

Хотя первые товары с упоминанием Лабубу появились на Wildberries еще в июле 2024 года, но до мая 2025 года их продажи оставались скромными. Например, в марте этого года пользователи купили на маркетплейсе меньше 100 игрушек Лабубу. Бурный рост начался в мае, когда оборот Лабубу по сравнению с апрелем вырос на 4 700% и составил десятки миллионов рублей.

В компании отметили, что популярность игрушек продолжила набирать обороты и в июне продажи Лабубу поставили новый рекорд - по сравнению с маем оборот вырос еще на 1 190%. При этом наблюдалось существенное снижение среднего чека - почти на 30%, что связано с расширением ассортимента товаров на маркетплейсе. При этом только на Wildberries оборот зубастых монстров вплотную приблизился к миллиарду рублей, догнав по этому показателю остромодный хит продаж осенне-зимнего сезона прошлого года - антистрессовых лапок-сквиш.

"Однако в уже в июле, при сохранении крайне высоких объемов продаж игрушек в 1 млрд руб., темпы прироста значительно снизились - оборот практически не изменился (сокращение на несколько процентов). Средний чек также сократился еще на 20% по сравнению июнем. После цифр роста в тысячи процентов становится очевидно, что рынок насытился и вышел на плато", - говорят в компании.

В Wildberries добавили, что в целом интерес к подобным новинкам стал носить сиюминутный характер. Например, знаменитые гуси-"обнимуси" продержались пару сезонов, а Хагги-Вагги всего лишь сезон. "Предугадать, какой тренд завирусится следующим, очень сложно. Мы наблюдаем попытки заменить Лабубу куклами Фаглерами или Вакуку, но пока их популярность очень невелика. Одно можно сказать наверняка - новые тренды будут также скоротечны, как и Лабубу с "брейнротами", - отметили аналитики компании.

Ни Фаглерам, ни тем более Вакуку, не удается повторить успех зубастых эльфов. Первые продажи Вакуку начались только во второй половине июля, говорить о динамике пока рано. Всплеск спроса на Фаглеры начался чуть раньше - в мае этих игрушек купили в 2,5 раза больше, чем апреле. Высокие темпы роста (в 2-2,5 раза по сравнению с предыдущими месяцами) пока сохраняются, но все же речь идет всего лишь о тысячах проданных штук, что несравнимо с объемами продаж Лабубу.

Ранее в мае аналитики Wildberries представили "Индекс Лабубу". Согласно данным компании, жители Москвы и Подмосковья заняли первые места, где на 10 000 жителей было куплено 2,7 и 2,4 Лабубу соответственно. На третьей строчке расположился Краснодарский край - 1,6 Лабубу на 10 000 человек. Замыкают топ-5 петербуржцы (1,5/10 000) и жители Ростовской области (1,4/10 000).

Тогда же Wildberries прогнозировала, что популярность таких игрушек пойдет на спад в ближайшие три месяца.

О Лабубу

10 лет назад гонконгский дизайнер Касинг Лунг придумал для своей книги The Monsters персонажа Лабубу, который обрел особую популярность среди фанатов. По задумке автора, это эльф небольшого размера с острыми зубами и ушами.

С 2019 года китайская Pop Mart стала выпускать игрушки-брелоки Лабубу в виде сюрприз-боксов, то есть в закрытой коробке, которая скрывает дизайн содержимого. Это добавило игровой элемент и сильно подстегнуло продажи, так как покупателям приходилось приобретать больше боксов, чтобы собрать всю коллекцию.

Взлет популярности Лабубу начался в 2024 году - сначала в Азии, а затем - благодаря мировым звездам и вирусным трендам в социальных сетях - в других странах мира, в том числе в России.

Оригинальные Лабубу от Pop Mart продаются в официальном магазине за 17 (около 1,8 тыс. рублей), на иностранных маркетплейсах они стоят в несколько раз дороже, а по заказу из-за рубежа цены могут достигать несколько десятков тысяч рублей. На российских маркетплейсах есть в продаже как оригинальные игрушки, так и реплики.