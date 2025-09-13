Это совокупность наименований блюд и кулинарных техник, которые устойчиво ассоциируются с Россией, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ в своих методических рекомендациях дал определение термину "русская кухня" - это кулинарный бренд, представляющий совокупность наименований блюд и кулинарных техник, которые устойчиво ассоциируются с Россией. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

"Русская кухня - кулинарный бренд, представляющий совокупность наименований блюд и кулинарных техник, технологий и рецептур, вкусовых и визуальных характеристик, которые устойчиво ассоциируются в сознании российской и зарубежной аудитории с Россией", - говорится в методических рекомендациях по организации Всероссийского фестиваля русской кухни.

На протяжении веков русская кухня развивалась на основе использования местных продуктов, разработки собственных блюд и кулинарных приемов, успешной адаптации гастрономического опыта народов, входящих в Российскую империю, СССР и Российскую Федерацию. Русская кухня является культурным и историческим наследием государства и культурологическим феноменом, отмечается в рекомендациях.

"В России проживают более 190 народов, которые исторически объединяет русская кухня, в том числе советский период русской кухни. Практически в каждой российской семье готовят на завтрак сырники и каши, на обед - борщ и уху, на новогодний стол - оливье, селедку под шубой и студень, на Масленицу вся Россия жарит блины, по осени квасят капусту и солят огурцы на зиму", - подчеркивают авторы документа.

Методические рекомендации разработаны рабочей группой по вопросам популяризации русской кухни при Минпромторге России и направлены органам исполнительной власти всех субъектов РФ.