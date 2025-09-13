Речь идет о Якутии и Архангельской области

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ направит Якутии и Архангельской области в 2025 году 253 млн рублей на работу санитарной авиации. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"В 2025 году Якутия и Архангельская область получат дополнительные средства на обеспечение работы санитарной авиации. Распоряжение о перераспределении на эти цели 253 млн рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - указано в сообщении.

Якутия получит 122 млн рублей, а Архангельская область - более 131 млн рублей. Оба субъекта ранее заявляли, что нуждаются в дополнительном софинансировании полетов санавиации.

В правительстве уточнили, что работа идет в рамках федерального проекта "Совершенствование экстренной медицинской помощи", он входит в нацпроект "Продолжительная и активная жизнь".