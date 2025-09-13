Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни отметил, что эта мера призвана лишить Москву финансовых доходов

РИМ, 13 сентября. /ТАСС/. Италия выступает за введение новых санкций в отношении РФ. Об этом сказал в интервью газете La Stampa министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни, отметив, что эта мера призвана лишить Москву финансовых доходов.

"Необходимо блокировать потоки денег <...>. Поэтому мы поддерживаем новые европейские санкции в отношении Москвы", - сказал Таяни.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз завершает работу над 19-м пакетом санкций в отношении РФ, рестрикции коснутся поставок российской нефти и банковского сектора. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что Россия даст адекватный и выверенный ответ на новые санкции Евросоюза.