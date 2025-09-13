В пресс-службе компании отметили, что здание принадлежит другому собственнику

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Производитель пива и кваса "Очаково" опроверг информацию о возгорании на своем заводе в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее в пресс-службе столичного ГУ МЧС сообщили, что в Москве произошел пожар в реконструируемом здании по адресу: ул. Рябиновая, д. 44. По данным из открытых источников, здесь расположен завод "Очаково".

"12 сентября 2025 года возгорание произошло на территории, прилегающей к производственному комплексу АО МПБК "Очаково". Однако пожар случился не в здании нашего предприятия, а в строящемся объекте, расположенном напротив, по адресу: улица Рябиновая, 44А", - заявили в компании.

Производитель подчеркнул, что строящееся здание не имеет никакого отношения к АО МПБК "Очаково", оно принадлежит другому собственнику.

Также в компании добавили, что пожар был оперативно локализован и ликвидирован, работа предприятия, жизнь и здоровье сотрудников не подвергались какой-либо угрозе. Производственный процесс не прерывался и велся в штатном режиме.

"АО МПБК "Очаково" ведет свою деятельность в строгом соответствии с нормами промышленной и пожарной безопасности", - отметили в компании.