Минпромторг: кухни других стран вытеснили русскую в экономике России

В стране насчитывается более 200 тыс. предприятий питания, из них менее 1% заявлены как "русская кухня", сообщили в ведомстве

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Кухни других государств фактически вытеснили русскую кухню в экономике РФ, менее 1% предприятий общепита в России позиционируют себя как заведения русской кухни. Об этом говорится в разработанных Минпромторгом методических рекомендациях по организации Всероссийского фестиваля русской кухни, с которыми ознакомился ТАСС.

"По состоянию на 2025 год в Российской Федерации насчитывается более 200 тыс. предприятий питания, из них менее 1% заявлены (в категории "кухня") как "русская кухня", "кухни народов России". <…> За 30 лет кухни других государств фактически вытеснили русскую кухню в экономике РФ", - говорится в документе.

Сейчас подавляющее число предприятий питания в стране - более 99% - заявлены как кухни других государств - "европейская кухня" или смешанная кухня (обозначается нейтральными словосочетаниями "авторская кухня", "локальная кухня" и другими), объяснили в министерстве.

"Факт доминирования иностранных кухонь и критически низкого уровня распространения русской кухни в России означает высокую степень иностранного влияния и влияния культур других государств на граждан России всех возрастов, нативное внедрение ценностей и идентичности других государств через национальную кухню", - отмечается в рекомендациях.

Документ разработан рабочей группой по вопросам популяризации русской кухни при Минпромторге России и направлен органам исполнительной власти всех субъектов РФ.