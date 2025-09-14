В методических рекомендациях ведомства по организации Всероссийского фестиваля русской кухни назвали задачей мероприятия формирование позитивного образа русской кухни в сознании россиян и позитивного информационного поля по отношению к продуктам российского происхождения

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Проведение Всероссийского фестиваля русской кухни должно обозначить намерение государства официально признать русскую кухню нематериальным наследием России. Об этом говорится в разработанных Минпромторгом методических рекомендациях по организации фестиваля, с которыми ознакомился ТАСС.

"Ключевые задачи: обозначить намерение государства официально признать русскую кухню нематериальным наследием России и важным направлением внутренней политики и государственной поддержки, инициировать увеличение количества мест в России, где можно отведать русскую кухню", - говорится в документе.

Среди других задач - популяризировать русскую кухню и "раскрепощать спрос на русское" в среде подрастающего поколения, формировать позитивный образ русской кухни в сознании россиян и позитивное информационное поле по отношению к продуктам российского происхождения.

"Русская кухня, русский язык как государственный язык нашей страны, а также общая память и победа нашего многонационального народа в Великой Отечественной войне играют важнейшую объединяющую роль для многочисленных народов России. Русская кухня - язык межнационального и личного общения. Мост дружбы, объединяющий и закрепляющий отношения между народами России, формирующий атмосферу доброжелательности и доверия", - отмечается в методических рекомендациях.

Документ разработан рабочей группой по вопросам популяризации русской кухни при Минпромторге России и направлен органам исполнительной власти всех субъектов РФ.