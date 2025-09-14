В Краснодарском крае отмечают 88-летие со дня основания региона

КРАСНОДАР, 14 сентября. /ТАСС/. Научно-исследовательские центры и индустриальные площадки Краснодарского края вносят весомый вклад в импортозамещение и внедрение инновационных технологий, говорится в тексте поздравительной телеграммы председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко по случаю годовщины со дня образования Краснодарского края.

"Благодаря усилиям старших поколений, целеустремленности и преданности делу тех, кто сегодня работает на предприятиях агропромышленного комплекса, Краснодарский край является одной из житниц страны. Индустриальные площадки и научно-исследовательские центры региона вносят весомый вклад в импортозамещение, способствуют внедрению инновационных технологий в производственные процессы, развитию селекции. Среди них особое место занимает Национальный центр зерна имени П. П. Лукьяненко, специалисты которого вывели уникальные сорта пшеницы, тритикале и ячменя, широко востребованные аграриями из России и стран ближнего зарубежья", - говорится в тексте.

Матвиенко отметила, что большое внимание в Краснодарском крае уделяется вопросам социальной сферы, развитию образования, здравоохранения, культуры и спорта. Она выразила уверенность в том, что регион продолжит активно участвовать в решении общегосударственных задач.

В Краснодарском крае отмечают 88-летие со дня основания региона. Как заявлял губернатор Вениамин Кондратьев, Кубань - один из самых многонациональных и колоритных регионов России, он славится богатой историей, традициями, успехами в экономике, туристической отрасли, сельском хозяйстве, промышленности.