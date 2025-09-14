Всего с 2015 по 2025 год его назначили 60 обвиняемым

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Суды Москвы стали в три раза чаще применять залог в отношении обвиняемых в качестве меры пресечения. Это следует из материалов столичных судов с 2015 по 2025 год, с которыми ознакомился ТАСС.

Из них следует, что с 2015 по 2021 год суды выносили в среднем по три решения о назначении залога ежегодно. Всего за семь лет было 23 случая. Начиная с 2022 года выносится в среднем по девять таких решений ежегодно. Так, рекордным по количеству назначенных залогов стал 2024 год - 14 случаев, шесть из них в отношении обвиняемых в мошенничестве. За 2022 и 2023 годы назначено девять и 10 залогов соответственно, за 2025 год - четыре, все в рамках уголовных дел о мошенничестве.

Сумма залогов в последние четыре года, по имеющимся документам, варьировалась от 500 тыс. рублей до 5 млн рублей. Залог в размере 5 млн рублей был назначен в 2024 году директору по строительству ООО "Стройкомплект" Олегу Денисову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа. Сначала фигуранта заключили под стражу, затем изменили меру пресечения на запрет определенных действий, а в дальнейшем назначили залог.

Всего с 2015 по 2025 год залог был назначен 60 обвиняемым. В трети всех случаев (в отношении 20 человек) мера применялась к фигурантам уголовных дел о мошенничестве. Также под залог отпускали обвиняемых в преступлениях, связанных с приобретением или сбытом наркотиков (ст. 228 и 228.1 УК РФ), было принято семи таких судебных решений. При этом один из обвиняемых по ст. 228 УК РФ, Навруз Абдурахмонов, в 2023 году скрылся от следствия после изменения ему меры пресечения с ареста на залог.

"Обвиняемый Абдурахмонов Н. В. в судебное заседание не явился. Согласно пояснению следователя в судебном заседании, [Абдурахмонов] скрылся от органов предварительного следствия и суда", - сказано в судебных документах.

Залог - мера пресечения, подразумевающая внесение денег или имущества, в том числе недвижимости и ценных бумаг, в орган, в производстве которого находится уголовное дело, или в суд в качестве гарантии явки фигуранта к следователю, дознавателю, на судебные заседания. Залог применяется на срок до двух месяцев, но может продлеваться по решению суда. Вид и размера залога определяются судом с учетом характера преступления, личностных характеристик фигуранта и его имущественного положения. При этом размер залога по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести не может быть менее 50 тыс. рублей, а по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях он должен составлять не менее 500 тыс. рублей.