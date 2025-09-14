Ее будут вручать отечественным ученым за разработки, помогающие сохранить жизнь и здоровье людей и позволяющие справиться с ранее не решенными вопросами медицины

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Премия правительства РФ за заслуги в медицинской науке в размере 1 млн рублей включена в список премий, которые не облагаются налогом на доход физлиц. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Премия правительства Российской Федерации в области медицинской науки включена в перечень премий, лауреаты которых не уплачивают с полученного вознаграждения налог на доходы физических лиц в размере 13%", - говорится в сообщении.

Эта премия была утверждена правительством в декабре 2024 года, ее вручение впервые пройдет в 2025 году.

"Награда будет вручаться отечественным ученым за разработки, помогающие сохранить жизнь и здоровье людей и позволяющие справиться с ранее не решёнными вопросами медицины", - пояснили в пресс-службе. Там уточнили, что лауреатами станут те ученые, которые добились успехов в превентивной и персонализированной медицине, нейротехнологиях, включая когнитивные, и в биомедицинских технологиях. При этом такие научные решения должны использоваться на практике не менее года.