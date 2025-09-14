Директор концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов отметил работу в этом направлении погибшего начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" модернизируют и переведут на шасси танка Т-80. Об этом в интервью программе "Военная приемка" рассказал директор концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) Александр Потапов.

"В основе него ("Солнцепека" - прим. ТАСС) шасси танка Т-72. И, светлая память [начальнику войск РХБЗ Игорю] Кириллову, который ушел из жизни, под его руководством фактически была начата разработка в кратчайшие сроки новых машин уже на другой базе - на Т-80. Были усилены и приведены таким образом конструкторские решения, которые позволяют стрелять на большую дальность", - сказал Потапов.