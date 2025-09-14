Машины хорошо зарекомендовали себя в условиях местного климата, отметил директор концерна Александр Потапов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Газотурбинные танки на базе Т-80 хорошо зарекомендовали себя в условиях арктического климата, такая машина уже выпускается. Об этом в интервью программе "Военная приемка" рассказал директор концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) Александр Потапов.

"Дело в том, что газотурбинные танки, помимо сегодняшней ситуации, хороши еще и в арктической зоне. А мы должны для себя понимать, что государство у нас большое, территория большая. Поэтому машина на базе шасси Т-80 крайне нужна и крайне востребована. Поэтому она будет выпускаться и выпускается уже", - сказал Потапов.