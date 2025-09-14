Команда аэропорта и представители авиакомпаний обеспечивают выполнение суточного плана полетов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Аэропорт Пулково сообщил о полном восстановлении работы после временных ограничений, которые вводились в ночь на 14 сентября.

"Аэропорт Пулково полностью восстановил работу после временных ограничений, которые вводились сегодня ночью для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Авиагавань Петербурга работает штатно", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта.

Отмечается, что команда Пулково и представители авиакомпаний обеспечивают выполнение суточного плана полетов.

Ранее в пресс-службе Росавиации сообщили, что в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли шесть самолетов, совершавших рейсы в Санкт-Петербург.