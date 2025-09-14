Своими силами такую финансовую нагрузку страна не выдержит, заявил глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Сутки военного конфликта обходятся Украине в $172 млн долларов, или 7,1 млрд гривен. Об этом заявил глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

"Сутки войны обходятся Украине в $172 млн, - приводит его слова издание "Новости.LIVE". - Своими силами такую финансовую нагрузку страна не выдержит".

Поэтому, по словам Гнатова, необходимо привлекать средства партнеров для развития отечественной оборонной промышленности и инновационных технологий. Как утверждает Гнатов, украинская армия внедряет инновационные решения на поле боя, но для их реализации необходимо дополнительное финансирование. "Не стоит забывать, что внедрение инноваций - это безумные финансовые ресурсы. Ведение войны против такой большой и мощной по ресурсам страны, как РФ, - это очень дорого", - подчеркнул глава Генштаба.

Ранее сообщалось, что в 2024 году один день войны стоил Украине 5,7 млрд гривен, или $142 млн. В целом расходы на оборону из фонда государственного бюджета Украины составили почти 2,1 трлн гривен, или $51,9 млрд.

В Киеве неоднократно признавали, что власти страны способны покрывать расходы только на военные нужды, а все остальные сферы нуждаются в финансировании за счет зарубежной помощи. При этом большая часть средств для функционирования различных институтов выделяется Киеву Западом в виде кредитов, а не грантов. Как отмечал бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров, без западного кредитования Украина перестанет существовать как государство.