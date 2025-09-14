Роскомнадзор зафиксировал 99 DDoS-атак на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ

Ее общая продолжительность составила 3 часа 40 минут, сообщил замначальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций РКН Александр Ижко

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор в дни голосования зафиксировал 99 DDoS-атак на ресурсы Центральной избирательной комиссии (ЦИК), департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы и дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Об этом сообщил заместитель начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Александр Ижко.

"Зафиксировано 99 DDoS-атак на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ. Общая продолжительность DDoS-атак составила 3 часа 40 минут. Мощность в пике достигала 45,16 Гбит/с и 9,97 млн пакетов", - рассказал он.