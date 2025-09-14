Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования ограничил эту ресурсы в рамках регламента противодействия компьютерным атакам

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) выявил 18 фишинговых атак на ресурсы единого дня голосования, сообщил заместитель начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Александр Ижко.

"Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам выявлено 18 фишинговых атак на ресурсы единого дня голосования - 2025. Со стороны Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования в отношении указанных ресурсов применено ограничение в рамках регламента противодействия компьютерным атакам", - сказал он.

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе состоится в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходит электронное голосование на столичной платформе.