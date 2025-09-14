Контакты президента с главой "Газпрома" носят постоянный характер, отметил пресс-секретарь российского лидера

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург в пятницу провел целый ряд встреч, в том числе с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня, собственно, президент провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга [Александром Бегловым]. Потом они посидели и с руководителем "Газпрома" [Алексеем Миллером]. Ну, вы представляете себе, какое огромное хозяйство, поэтому, конечно, контакты с Миллером носят постоянный характер. Были и другие встречи", - сказал он журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, кадры были записаны в пятницу, 12 сентября.

Песков добавил, что встречи Владимира Путина "с колес" "бывают постоянно".