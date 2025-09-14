Деньги нужны на закупку 5,5 млн куб. м газа, сообщил член профильного комитета

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Украине необходимо изыскать более €2,5 млрд на закупку 5,5 млн куб. м газа, чтобы выдержать отопительный сезон. Об этом сообщил член профильного комитета Верховной рады Сергей Нагорняк, отметив, что компания "Нафтогаз" "ходит с протянутой рукой по всему миру".

"Немногим больше 11 млрд куб. м газа в газохранилищах. Этого мало для прохождения отопительного сезона. "Нафтогаз" продолжает закупать за рубежом, но на этот газ нужны средства в размере более чем €2,5 млрд. Нам не хватает более 5,5 млрд куб. м газа, и чтобы его закупить, нужно более €2,5 млрд", - сказал депутат эфире телеканала "Киев-24".

По его словам, "Нафтогаз" просит кредиты в европейских банках и гранты в других странах. "Нафтогаз" ходит с протянутой рукой по всему миру. <...> Вернее они просят двумя руками: одной на газ и второй - на обновление инфраструктуры", - сказал депутат.

В начале прошлого отопительного сезона объем запасов газа на Украине превышал 13 млрд куб. м, из которых свыше 8,2 млрд могли быть извлечены из хранилищ. Однако за прошлый сезон страна выкачала практически весь газ, включая технический, который необходим для поддержания давления в трубе. Проблема газового дефицита на Украине возникла после того, как 1 января транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение с "Газпромом". С конца января "Нафтогаз" начал наращивать импорт газа из стран Евросоюза по высоким рыночным ценам.