Депутат Рады Пидласа рассказала, сколько Украина тратит на военные нужды

Эта строка расходов составляет 31% ВВП страны

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Военные расходы составляют 31% ВВП Украины, которая в 2026 году сможет самостоятельно покрыть только половину требуемой суммы. Об этом сообщила председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа.

"Сейчас 31% ВВП Украины идет на оборону - это самый высокий показатель в мире", - приводит украинское издание "Экономическая правда" слова главы комитета.

Депутат напомнила, что в 2026 году правительство рассчитывает израсходовать на военные нужды $120 млрд. Как признала Пидласа, власти смогут профинансировать за счет доходов бюджета только половину этой суммы, остальные $60 млрд придется проводить в качестве международной помощи. Для этого необходимо разработать юридические и процедурные механизмы, признала глава комитета.

Ранее власти Украины утверждали, что средства международных партнеров идут на покрытие социальных статей бюджета, а военные расходы покрываются за счет собственных ресурсов страны. Бюджет уже несколько лет сводится с рекордным дефицитом, а Рада в середине года дополнительно увеличивает военные расходы. Как сообщил депутат Ярослав Железняк, в проекте бюджета на 2026 год, который вскоре представит кабмин, уже заложена "дыра" в десяток миллиардов долларов.

Запад выделяет Киеву большую часть средств в виде кредитов, а не грантов. Как отмечал бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров, без западного кредитования Украина перестанет существовать как государство.