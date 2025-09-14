Гендиректор компании "Аккую Нуклеар" Сергей Буцких также сообщил, что работы на электростанции ведутся одновременно на четырех блоках

АНКАРА, 14 сентября. /ТАСС/. Работы на АЭС "Аккую" в Турции идут по графику и находятся на стадии, после которой можно будет приступить к вводу в эксплуатацию первого энергоблока. Об этом сообщил гендиректор компании "Аккую Нуклеар" Сергей Буцких.

"Сейчас мы проводим пусконаладочные работы. На данном этапе все оборудование и системы проходят испытания, проверяется их работоспособность и идет подготовка к безопасной эксплуатации. После завершения пусконаладочных работ на первом энергоблоке мы перейдем к этапу ввода его в эксплуатацию", - приводит слова Буцких телеканал TRT.

Он также сообщил, что работы на электростанции ведутся одновременно на четырех блоках.

Работы на втором энергоблоке, по его словам, "идут по графику" и вышли на один из ответственных этапов. "Мы начнем сварку главного циркуляционного трубопровода второго энергоблока. Это обеспечит безопасную циркуляцию теплоносителя. В ближайшее время мы также планируем завершить сборку и бетонирование купола внутренней защитной оболочки. В машинном зале продолжаются монтажные работы. Ведется монтаж оборудования турбогенератора", - сообщил он.

Буцких добавил, что после проверки работы отдельных узлов оборудования и систем безопасности на первом энергоблоке будет произведена загрузка свежего ядерного топлива, состоится физический ввод в эксплуатацию и выход на минимально контролируемый уровень мощности. "После выхода реактора на номинальную мощность, будет выполнен проворот турбины, проверены все режимы работы, после чего АЭС будет переведена в режим выработки энергии для начала коммерческой эксплуатации", - сообщил он.

АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турции, которая сооружается российской государственной корпорацией "Росатом". Проект "Аккую" включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения III+. Мощность каждого энергоблока составит 1 200 МВт.