ОКБ: количество выдач товарных кредитов за год сократилось на 48%

На начало сентября полная стоимость кредита в POS-кредитовании опустилась до 24,9%

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Количество выдач POS-кредитов (товарных кредитов) в августе текущего года сократилось на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 216,58 тыс. на сумму 14,4 млрд рублей (в 2024 году - 415,28 тыс. на 26,51 млрд рублей). При этом объем сократился на 46%, сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По данным ОКБ, средний чек товарного кредита вырос за год на 2 тыс. рублей и составил 66 тыс. рублей (в августе 2024 года - 64 тыс. рублей). Средний срок кредитования стал короче на 7 месяцев, составив в августе 2025 года 14 месяца. (в 2024 году - 21 месяц).

При этом по сравнению с предыдущим месяцем количество выдач товарных кредитов в августе выросло на 20%, объем - на 22% (в июле 2025 года - 181,02 тыс. кредитов на 11,81 млрд рублей). Средний чек за месяц вырос на 1 тыс. рублей (в июле - 65 тыс. рублей), а средний срок не изменился.

Всего за 8 месяцев 2025 году было выдано 1,49 млн POS-кредитов на 96,33 млрд рублей, в среднем за месяц на 12,04 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество выдач сократилось на 60%, объем - на 59% (с января по август 2024 года - 3,76 млн кредитов на 235,9 млрд рублей, в среднем за месяц на 29,49 млрд рублей).

Кроме того, полная стоимость кредита (ПСК) в POS-кредитовании в августе снизилась до 25,62% (в июле - 27,71%). На начало сентября ПСК в сегменте товарных кредитов опустилась до 24,9%.

В топ-5 регионов по объему выдач POS-кредитов в августе вошли: Москва - 17,51 тыс. кредитов на 1,42 млрд рублей, Московская обл. - 13,65 тыс. кредитов на 1,05 млрд рублей, Санкт-Петербург - 8,51 тыс. кредитов на 640,24 млн рублей, Краснодарский край - 8,94 тыс. кредитов на 593,23 млн рублей, Свердловская обл. - 6,75 тыс. кредитов на 432,18 млн рублей.

Иные показатели

Самые крупные товарные кредиты оформили в августе жители Чукотского АО (в среднем 104 тыс. рублей), Чечни (98 тыс. рублей), Тувы и Москвы (по 81 тыс. рублей) и Дагестана (79 тыс. рублей). Самый длительный средний срок POS-кредитования в августе установлен в Туве - 18 месяцев, самый короткий - 10 месяцев - в Севастополе.