МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Российский Центр беспилотных компетенций испытывает новый разведывательный беспилотник самолетного типа "Ключ-разведчик" с опцией вертикального взлета. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель центра с позывным Барс.

"Сейчас мы проводим испытания дрона-разведчика, который будет способен летать на протяжении 90 минут. Его преимущество в том, что он взлетает и управляется как обычный коммерческий коптер типа Mavic. После набора необходимой высоты беспилотник переходит в режим самолета и дальше летит как самолет. Взлет может осуществляться как с руки, как и из кейса", - рассказали в организации.

По словам официального представителя Центра беспилотных компетенций, корпус аппарата изготовлен из пенопласта. "Это будет дешевый дрон", - отметили в центре.