Член общественного совета при Федеральной таможенной службе, управляющий АО "ВЭД агент" связал этот процесс с насыщением российского рынка

НОВОСИБИРСК, 15 сентября. /ТАСС/. Снижение товарооборота между Россией и КНР связано с насыщением отечественного рынка китайскими товарами, которые заместили западную продукцию. Такое мнение высказал ТАСС член общественного совета при Федеральной таможенной службе РФ, управляющий АО "ВЭД агент" Александр Дегтярев.

Китай является крупнейшим торговым партнером России. По данным таможни КНР, китайско-российский товарооборот в январе - августе составил $143,76 млрд, сократившись на 9,4% в годовом исчислении.

"Все, что мы могли заместить китайскими товарами, мы заместили. То есть в 2022-2023-м был значительный рост, в 2024 году - стабилизация на уровне 2023, а в 2025-м - падение", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что произошло насыщение рынка продукцией, и это привело к снижению спроса. Так, в 2025 году на 62% упал импорт китайских автомобилей, что объясняется эффектом предварительных закупок в 2024 году в ожидании повышения утилизационного сбора. "Новых автомобилей не завозят, потому что есть товарные остатки. Сейчас их завозят в меньшем объеме, чем в прошлом году", - отметил он.

Среди наиболее популярных товаров из Китая эксперт выделил товары народного потребления, бытовую технику, одежду, вело- и мототехнику, сырье для российского производства, а также различное оборудование. Основными импортерами китайских товаров выступают крупные федеральные сети, такие как DNS, "Спортмастер", "Остин", "Детский мир" и другие ретейлеры.