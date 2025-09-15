Еще 10% респондентов считают, что лучше подождать с выпуском карты до старших классов, говорится в исследовании банка "Русский стандарт"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Около 50% из опрошенных россиян готовы оформить своему ребенку банковскую карту еще в начальной школе, 35% респондентов считают, что карту можно выпустить в средней школе. Таковы результаты опроса, проведенного банком "Русский стандарт" (материалы есть у ТАСС).

Так, открыть ребенку его первую пластиковую карту в начальной школе готовы 47% россиян, тогда как в 2024 году таких граждан было около 45% (53% - в 2023 году). За то, чтобы выпустить пластиковую карту детям в средней школе. в этом году выступили 35% респондентов, годом ранее - 34% и 27% - в 2023 году. Еще 10% опрошенных считают, что лучше подождать с выпуском карты до старших классов, тогда как в прошлом году число таких респондентов было на уровне 13% (17% - в 2023 году). Всего 8% (как и годом ранее) россиян проголосовали за открытие такого продукта дошкольникам (в 2023 году так считали 3% опрошенных).

В целом давать карманные деньги стоит начинать в младших классах, полагают большинство респондентов (62%). Годом ранее этого мнения придерживались 56% респондентов, а в 2023 году - также 62%. За первое знакомство с деньгами в дошкольном возрасте в этом году проголосовали 19% взрослых (20% в 2024 году и 22% в 2023 году).

Также половина из опрошенных заявили, что готовы отправить ребенка в самостоятельный поход за покупками в начальной школе (51% - в 2024 году и 46% - в 2023 году). Еще 37% респондентов считают, что стоит подождать до средней школы (30% - в 2024 году и 37% - в 2023 году). А вот дошкольникам доверили бы поход в магазин 10% родителей (14% - в 2024 году и 11% - в 2023 году). И лишь 3% респондентов готовы отпустить своих детей за самостоятельными покупками только в старших классах (5% - в 2024 году и 6% - в 2023 году).

В опросах каждый год принимали участие более 1,5 тыс. респондентов из числа клиентов банка "Русский стандарт", а также участников групп в социальных сетях.