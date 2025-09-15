"ЮKassa": оборот в сегменте проката автомобилей в РФ вырос летом на 24%

Средний чек составил 3 275 рублей

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Оборот в сегменте аренды автомобилей летом 2025 года в России увеличился на 24%, а число транзакций выросло на 25%, сказано в исследовании сервиса "ЮKassa" финтех-компании "ЮMoney", текст которого есть в распоряжении ТАСС.

"Летом 2025 года оборот в сегменте проката автомобилей вырос на 24% год к году, а число оплат - на 25%. Средний чек не изменился и составил 3 275 рублей", - рассказали эксперты.

Параллельно с ростом краткосрочной аренды авто развивается и рынок такси. Так, летом 2025 года оборот служб такси вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году, оплат стало в два раза больше, а средний чек по России увеличился на 18%, до 288 рублей, сказано в исследовании.

По словам аналитиков, активный рост рынка такси и автопрокатов обусловлен оживлением внутреннего туризма. Все больше россиян предпочитают путешествовать на автомобиле. Для дальних загородных поездок авто берут в аренду, а в незнакомых городах пассажиры чаще предпочитают такси общественному транспорту.

Второй фактор - смена потребительской модели. Многие россияне, особенно среди молодежи, уже не стремятся к покупке собственного автомобиля, для них машина - это удобный сервис по запросу. "Стабильность среднего чека на аренду при увеличении количества арендаторов указывает на рост краткосрочных поездок. Это значит, что рост обеспечивается не повышением цен, а притоком новой аудитории. Услуга стала по-настоящему массовой", - отметил начальник отдела продаж "ЮMoney" Никита Цой.