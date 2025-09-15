Оплата проходит через Bluetooth Low Energy и совместима с сервисом "Вжух" от Сбера

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Т-банк запустил сервис T-Pay на iPhone, позволяющий вновь быстро и безопасно оплачивать покупки офлайн без пластиковых карт. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Запуск T-Pay на iPhone возвращает пользователям привычный бесконтактный способ оплаты в офлайне за несколько секунд без необходимости доставать пластиковую карту. Наша главная задача - сделать платежный опыт всех наших клиентов одинаково удобным, простым и безопасным. Для этого мы создаем и развиваем различные технологические решения - как самостоятельно, так и с партнерами. T-Pay зарекомендовал себя среди наших клиентов как удобный и выгодный способ оплаты как онлайн, так и офлайн", - заявил директор по продукту T-Pay Никита Буклиш.

Сервис T-Pay для iPhone доступен пользователям смартфонов с iOS 16 и выше и новой версией приложения Т-Банка (7.19 и выше). После обновления достаточно выбрать в приложении функцию "Оплатить Айфоном" и поднести смартфон к терминалу.

Оплата проходит через Bluetooth Low Energy и совместима с сервисом "Вжух" от Сбера. Средства списываются с любого выбранного счета, а за покупки начисляется кешбэк до 30% у партнеров банка и до 15% в выбранных категориях.

В дальнейшем при оплате с помощью T-Pay на iPhone не будет требоваться подключение к интернету, поэтому сервис будет работать даже в местах с плохим качеством связи - например, в магазинах на цокольных этажах зданий. Покупки можно будет оплачивать без загрузки мобильного приложения - оплата будет происходить буквально за пару секунд.

Инфраструктура сервиса строится на базе объединения банков - "Сбера", Альфа-банка и Т-банка. Сейчас T-Pay работает на терминалах "Сбера", до конца сентября станет доступен на биометрических терминалах "Сбера", а к середине 2026 года - на терминалах Т-банка и Альфа-банка, что обеспечит почти полное покрытие точек приема платежей.