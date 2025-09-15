Россия лидирует на мировом рынке сельди

Поставки растут как в денежном, так и в физическом выражении, указал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Россия сохраняет лидерские позиции на мировом рынке сельди. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).

"Россия сохраняет лидерские позиции на мировом рынке сельди, оставаясь одним из ведущих поставщиков. Так, российская сельдь лидирует в закупках Китая и Республики Корея. При этом поставки растут как в денежном, так и в физическом выражении", - сказал Зверев.

Как показал проведенный в ВАРПЭ анализ таможенной статистики основных стран-импортеров, в первом полугодии 2025 года российские предприятия экспортировали 113,4 тыс. тонн мороженой сельди на сумму $86,85 млн.

"В объеме экспорт вырос на 29%, а в стоимости - в полтора раза. Однако такой рост объясняется сильным "проседанием" экспорта в первом полугодии 2024 года - уровня 2023 года экспорт пока не достиг", - пояснил президент ассоциации.

В то же время, по его словам, цены на мороженную сельдь укрепляются.

"Экспорт в Китай, на который приходится свыше 90% отгрузок российской сельди, в первом полугодии 2025 года на 10% ниже аналогичного показателя 2023 года, но экспортная выручка несколько выше", - отметил Зверев.

"Отметим, что восстановлению экспорта без ущерба внутреннему рынку способствует благоприятная промысловая обстановка: к 1 сентября вылов самого массового объекта - тихоокеанской сельди (именно ее закупают страны Азии) - достиг 375,3 тыс. тонн, на 18,2% больше аналогичного показателя прошлого года. В России повышенным спросом пользуется филе сельди, поэтому свыше 95% этой продукции отгружается на внутренний рынок", - добавил президент ассоциации.