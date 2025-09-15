ВТБ сообщил о новой мошеннической схеме с участием школьных психологов

Злоумышленники во время звонка предлагают пересдать тест по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Специалисты ВТБ выявили новую схему мошенничества, в которой злоумышленники представляются школьными психологами и рассылают под видом теста фишинговые ссылки, сообщила пресс-служба банка.

В банке рассказали, что по схеме мошенники во время звонка предлагают пересдать тест по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт. Благодаря этом они получают доступ к личным данным и иногда - к банковским аккаунтам.

Затем злоумышленники сообщают своим "жертвам" об утечке данных или угрозе уголовного преследования за действия, якобы совершенные от их имени. Далее мошенники запугивают как детей, так и родителей, требуя включить видеозапись и устроить "проверку дома", собрать ценные вещи и деньги для передачи лже-курьеру.

"Мошенники стали использовать более сложные методы, включая психологическое давление. Всегда нужно помнить, что обычным гражданам никогда не позвонят представители ЦБ или финмониторинга. Необходимо критически относиться к любым заявлениям неизвестных лиц по телефону, действовать с холодной головой, а лучше просто положить трубку", - отметил вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин.

В банке добавили, что летом, во время вступительных экзаменов, мошенники также представлялись школьными психологами и собирали персональные данные и реквизиты документов взрослых и детей для "характеристики ученика". Цель таких обзвонов - получить доступ к личным кабинетам государственных порталов, банков или использовать полученные данные в схемах социальной инженерии (звонки "из банка" с просьбой "подтвердить операцию"), отметили в ВТБ.