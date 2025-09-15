ЕС снял санкции с двоюродного брата Дерипаски и экс-министра ЛНР

В частности, в документе указали, что нужно удалить записи об "одном умершем лице", речь идет о Константине Завизенове

БРЮССЕЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Евросоюз исключил из антироссийского санкционного списка двоюродного брата бизнесмена Олега Дерипаски Павла Езубова и экс-министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константина Завизенова, следует из информации, приведенной в официальном журнале ЕС.

"Записи об одном умершем лице, а также еще об одном лице должны быть удалены", - говорится в документе. Поясняется, что речь идет об умершем в 2024 году Завизенове и о Езубове.

Европейский суд юстиции в Люксембурге в сентябре 2024 года принял решение аннулировать санкции в отношении Езубова, введенные Советом ЕС в связи с конфликтом на Украине.

Ранее ЕС продлил антироссийские рестрикции до 15 марта 2026 года.