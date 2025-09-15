По данным Всемирного совета судоходства, число крупных возгораний на судах в 2024 году достигло максимума за десятилетие из-за растущего количества грузов, содержащих аккумуляторы и другие различные легковоспламеняющиеся материалы

ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Судоходные компании мира используют искусственный интеллект (ИИ) для определения опасности грузов с целью сокращения количества смертоносных пожаров в море. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на Всемирный совет судоходства (World Shipping Council, WSC).

По его данным, число крупных возгораний на судах в 2024 году достигло максимума за десятилетие из-за растущего количества грузов, содержащих аккумуляторы и другие различные легковоспламеняющиеся материалы. Среди основных причин пожара WSC назвал нежелание судоходных агентов декларировать опасные грузы - случайно или же во избежание повышения сборов за опасные грузы.

По словам исполнительного директора организации Джо Крамека, "зафиксировано слишком много трагических случаев, когда неправильно задекларированный груз приводил к катастрофическим пожарам, в том числе с человеческими жертвами".

С помощью нового инструмента на базе ИИ судоходные компании будут "сканировать миллионы заказов в режиме реального времени, используя распознавание образов и алгоритмы" для выявления рисков. Информация о пожарах будет передаваться перевозчикам, которые при необходимости смогут проводить личные досмотры, говорится в публикации.

Инициатива в области ИИ с одобрением воспринята представителями отрасли морского страхования. Международная группа клубов страхования ответственности, которые в совокупности страхуют 90% мирового океанского тоннажа, заявила о поддержке схемы и призвала к ее "широкому внедрению в секторе контейнерных перевозок".

Согласно отчету о безопасности судоходства страховой компании Allianz, в 2024 году произошло рекордное за десятилетие количество пожаров на судах всех типов, при этом одной из главных проблем для перевозчиков стали неправильно задекларированные грузы. Авторы доклада предупреждают, что тушение пожаров затрудняет увеличение размеров контейнеровозов. Риски значительно возросли вследствие глобального перехода к электрификации транспорта. Согласно прогнозам, спрос на литий-ионные аккумуляторы к 2030 году более чем удвоится и достигнет в стоимостном выражении $322 млрд.