Между Владивостоком и Камчаткой ввели льготные перелеты

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Правительство России выделило деньги на льготные авиаперелеты по маршруту Петропавловск-Камчатский - Владивосток для жителей Дальнего Востока, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

"Мы расширили программу льготных перелетов внутри [Дальневосточного] федерального округа по поручению президента, включили в нее еще один маршрут - между Петропавловском-Камчатским и Владивостоком. О чем жители полуострова просили. Ведь добраться оттуда до материковой части страны можно только на самолете. Стоимость авиабилета станет теперь фиксированной", - сказал глава кабмина.

И в целом, продолжил он, правительство продолжает активно субсидировать внутрироссийские пассажирские авиаперевозки: не только на социально значимых направлениях (среди которых Калининградская область, дальневосточные города), но и на многих других. Это важно для развития между регионами прямых перелетов, без пересадки в Москве.

"Важно, чтобы полеты для молодежи, многодетных семей и еще ряда категорий стали более доступными", - подчеркнул премьер.

Отдельно Мишустин обратил внимание на то, что для Дальнего Востока - с его уникальной географией, сложным климатом - авиационный транспорт имеет стратегическое значение. "У людей должно быть больше возможностей для путешествий между городами макрорегиона, включая самые отдаленные и труднодоступные районы", - пояснил он.