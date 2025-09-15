По данным Мосбиржи на 13:20 мск, на межбанковском рынке курс доллара снижался до 82,44 руб., а курс евро находился на уровне 96,91 руб.

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Курс юаня к рублю в ходе торгов на Московской бирже снижается более чем на 20 коп., свидетельствуют данные торгов. На межбанковском рынке рубль также укрепляется к доллару и евро.

По данным Мосбиржи на 13:20 мск, курс юаня снижался на 20,65 коп., до 11,543 руб. В это же время на межбанковском рынке курс доллара снижался на 64,6 коп., до 82,44 руб., а курс евро находился на уровне 96,91 (-54 коп.), опускаясь ниже 97 руб. впервые с 8 сентября.

Индекс Мосбиржи снижался на 1,07%, до 2 809,43 пункта, индекс РТС - также на 1,07%, до 1 048,87 пункта.