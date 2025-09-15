Глава Росатома отметил важность сохранения МАГАТЭ статуса профессиональной организации

ВЕНА, 15 сентября. /ТАСС/. Система международного сотрудничества в области мирного использования атомной энергии сталкивается с беспрецедентными вызовами. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев на конференции МАГАТЭ в Вене.

"В последние годы вся система международного сотрудничества в области мирного использования атомной энергии сталкивается с беспрецедентными вызовами. Важно, чтобы в эти непростые для МАГАТЭ и всего режима ядерного нераспространения времена Агентство, несмотря на все провокации, и дальше сохраняло свой статус профессиональной, технической организации", - сказал он.