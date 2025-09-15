Рейсы будут выполняться раз в неделю, сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов

ЧИТА, 15 сентября. /ТАСС/. Авиасообщение между Читой и селом Газимурский Завод возобновится с 16 сентября после двух лет его отсутствия. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

"Спустя два года отсутствия запускаем рейс Чита - Газимурский Завод. С 16 сентября компания "Аэросервис" раз в неделю начнет выполнять маршрут на самолете L-410", - написал Осипов.

Ранее также сообщалось, что с 30 августа дополнительное судно L-410 начало курсировать по маршруту Чита - Краснокаменск. Полеты совершаются три раза в неделю: во вторник, пятницу и воскресенье.

В 2023 году Региональная служба по тарифам Забайкальского края пересчитала стоимость перелетов по местным авиалиниям. В начале 2024 года компания "Аэросервис" не согласилась с новыми тарифами и отказалась заключать договор на транспортное обслуживание. Всего были приостановлены авиаперевозки по десяти маршрутам в отдаленные и труднодоступные населенные пункты края: Газимурский Завод, Краснокаменск, Красный Чикой, Красный Яр, Кыра, Менза, Тунгокочен, Усть-Каренга, Усугли, Юмурчен. Перелеты в Краснокаменск были возобновлены в конце декабря 2024 года.