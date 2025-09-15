Губернатор Кузбасса прогнозирует падение добычи угля на 10% по итогам 2025 года

Это связано с усложнением ситуации на внешних рынках, сообщил Илья Середюк

КЕМЕРОВО, 15 сентября. /ТАСС/. Добыча угля в Кемеровской области по итогам 2025 года снизится примерно на 10%. Такой прогноз озвучил губернатор региона Илья Середюк во время лекции на образовательной программе "Свои герои. Кузбасс".

Ранее в Министерстве угольной промышленности Кузбасса сообщали, что за семь месяцев 2025 года угольщиками Кузбасса добыто 110,3 млн тонн угля, что на 7,4% ниже в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.

"В связи с усложнением ситуации на внешних рынках мы фиксируем снижение объемов промышленного производства. У нас в этом году будет снижение по добыче угля примерно на 10% в натуральном выражении. Могло быть хуже, но мы в ежедневном режиме проводим антикризисные совещанию по какому-либо из предприятий", - сказал Середюк.

Он напомнил, что в красной зоне находится 30 угольных предприятий из 151. Из них закрыты по-прежнему 18.

В Кузбассе в угольной отрасли заняты свыше 110 тыс. человек. В регионе работают более 150 угольных предприятий, где добывается свыше 50% всего российского угля. Предприятия отрасли являются градообразующими для большей части городов региона, а налоги от угольной отрасли формируют основную доходную часть в бюджете области.