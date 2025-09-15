Роберт Эйджи отметил, что бизнес США просит отменить часть санкций против РФ

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Представители американского бизнеса просят вашингтонскую администрацию ослабить или отменить те санкции США против России, которые наносят ему наибольший ущерб, включая запрет на инвестиции. Об этом заявил в интервью ТАСС глава Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи.

"Мы подготовили аналитический документ под названием White Paper, в котором мы перечислили все те санкции, которые вредят американским компаниям, продолжающим деятельность в России или тем компаниям, которые были вынуждены уйти из-за санкций США и ЕС. С этим документом я ездил в Вашингтон и комментировал нашу позицию. Сейчас мы готовим дальнейшие обращения, адресованные различным представителям администрации США, о том, какие санкции имеют наиболее негативный эффект на американский бизнес с просьбой их ослабить или снять совсем", - отметил он.

Говоря о данном диалоге с администрацией президента США Дональда Трампа, Эйджи констатировал, что Американская торговая палата в России пока "только в начале пути". "И да, мы продолжаем эту работу, надеемся, что нас услышат", - добавил он.

"Для нас приоритетными являются отмена запрета на новые инвестиции в Россию, снятие санкций с некоторых банков для того, чтобы наладить платежи, и, безусловно - безопасность полетов, а также снятие запретов на отрасли, которым напрямую было запрещено сюда привозить свои товары - в сфере энергетического оборудования, высоких технологий, на предметы роскоши и косметики. Вот, наверное, это четыре приоритетные для нас задачи", - добавил Эйджи, разъясняя, в снятии каких санкций заинтересован американский бизнес в первую очередь.