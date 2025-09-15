Предлагается установить, что она не должна обращаться к несовершеннолетним, уточнил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект об ужесточении рекламы энергетических напитков. Об этом сказано в материалах заседания комиссии, с которыми ознакомился ТАСС.

"Правительственная комиссия одобрила предложения о внесении изменений в Федеральный закон "О рекламе", - сказано в материалах. Как рассказал ТАСС председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, законопроектом предлагается ввести дополнительные требования к рекламе энергетиков.

"Первоначальным законопроектом предлагается установить, что реклама безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного потребления. В подобной рекламе, распространяемой по радио, продолжительность такого предупреждения должна составлять не менее трех секунд. В рекламе, распространяемой в видеоформате, - не менее пяти секунд, и такому предупреждению должно быть отведено не менее 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами, не менее 7% рекламной площади", - сообщил он.

Груздев пояснил, что поправками к уже внесенному законопроекту предлагается еще сильнее ужесточить правила рекламы энергетических напитков.

"Предлагается установить, что подобная реклама не должна обращаться к несовершеннолетним, а также должна содержать информацию о наличии в таких напитках биологически активных добавок и витаминов. В случае принятия все описанные обязательные требования вступят в законную силу 1 марта 2026 года", - резюмировал Груздев.